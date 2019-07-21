Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Konya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü...

Son dakika haberi: 'da ! Çok sayıda ölü...

'da meydana gelen korkunç son dakika trafik kazası haberine göre iki otomobilin bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği olayda ölü saysının artmasından endişeleniliyor. İşte feci trafik kazasına ilişkin son dakika bilgileri...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 10:37
Son dakika haberi: Konya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü...

Konya'dan gelen son dakika trafik kazası haberine göre, iki aracın çarpıştığı korkunç kaza, saat 23.20 sıralarında Adana Çevreyolu alt geçitte meydana geldi. İki otomobilin henüz bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 42 ACM 965 plakalı otomobil ile 42 GF 252 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi öldü. Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yetkililerden bilgi aldı.

Sorgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 2 araçtaki 7 kişinin öldüğünü öğrendiğini söyledi. Trafik kurallara uyulmadığında, sadece kurallara uymayan değil, suçsuz kimselerin de bu durumdan zarar görebildiğini ifade eden Sorgun, şunları kaydetti:

"Henüz kesin bir şey yok ama ilk tespitlere göre, bir taraftan gelen araç, ters yönden diğer tarafa uçmak suretiyle diğer aracın üzerine düşüyor. Cezalar, yasaklar önemli ama bilinç hepsinden daha önemli. Bu kazaları azaltacak olan trafik bilinci. Ne yazık ki bu konuda oldukça geriyiz. Bunu hiç kimse istemez. Yılda binlerce insanımız trafik kazaları yüzünden hayatını kaybediyor. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Hiç istenmeyen bir durum. Umarım bu son olur."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Konya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN