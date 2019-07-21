Türkler Belgrad’da buluştu

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Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Türk Diyasporası Kültür ve Dayanışma Gecesi" ülkede yaşayan vatandaşlara kaynaşma ve dayanışma imkanı sundu. Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Sırbistan'daki Türk vatandaşları katıldı. Büyükelçi Bilgiç yaptığı açıklamada, Sırbistan'da çok sayıda Türk olmadığını aktararak, "Sayıları her ne kadar az olursa olsun bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi de Türk vatandaşları bir araya getirmek ve birlik duygusu oluşturmak. Bunları yaparken de Türk mutfağından bazı örnekler sunuyoruz. Böylece vatandaşlarımız Türkiye'den özledikleri şeyleri burada tadabiliyorlar" diye konuştu.