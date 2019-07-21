Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

Giriş Tarihi: 21.7.2019
Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor
"17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" 3-21 Ağustos arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen festival 3 Ağustos akşamı, Mersin Devlet Opera ve Balesi'nce "Frida" adlı eserin sahnelenmesiyle başlıyor. 6-7 Ağustos akşamları, Gürcü Ulusal Dansı'nın tüm dünyada tanınmasını sağlayan Sukhishvili Ulusal Bale Topluluğu sahne alacak. Festivalin kapanışı ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Modern Dans Topluluğu İstanbul'un (MDTist) "Jizel" dans- drama eseri ile gerçekleşecek. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN