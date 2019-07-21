Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

"17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" 3-21 Ağustos arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen festival 3 Ağustos akşamı, Mersin Devlet Opera ve Balesi'nce "Frida" adlı eserin sahnelenmesiyle başlıyor. 6-7 Ağustos akşamları, Gürcü Ulusal Dansı'nın tüm dünyada tanınmasını sağlayan Sukhishvili Ulusal Bale Topluluğu sahne alacak. Festivalin kapanışı ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Modern Dans Topluluğu İstanbul'un (MDTist) "Jizel" dans- drama eseri ile gerçekleşecek. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ