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kullanıp bebeğini düşüren anneye dava

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019
Uyuşturucu kullanıp bebeğini düşüren anneye dava
İstanbul'da 11 yaşından beridir uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Elif D., 6.5 aylık hamile olmasına rağmen uyuşturucu kullanınca fenalık geçirdi. Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen genç kadın düşük yaptı. Elif D.'nin uyuşturucu madde kullandığı doktorlar tarafından tespit edilince durum savcılığa ihbar edildi. Adli Tıp Kurumu ise bebeğin annesi tarafından madde kullandığı için hayatını kaybettiğini rapor etti. Elif D. hakkında bilerek uyuşturucu madde kullanıp 'çocuk düşürme' suçunu işlediği için 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Uyuşturucu kullanıp bebeğini düşüren anneye dava
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