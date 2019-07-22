Adana’da 2 genç kıza silahlı saldırı

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Adana'nınCeyhan ilçesinde Dilara B. (19) ile Şeyda O. (24) silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre Dilara E. ve Şeyda O. daha önce Menekşe A.'yı darp etti. Menekşe A. da olayı erkek arkadaşı Yılmaz Ç.'ye (33) anlattı. Yılmaz Ç. bunun üzerine Dilara B. ve Şeyda O.'ya silahlı saldırı düzenledi. Ayaklarından yaralanan Dilara B. ve Şeyda O., Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, Yılmaz Ç.'yi olay yeri yakınında suç aleti tabancayla yakaladı. Saldırganı azmettirdiği öne sürülen Menekşe A. da gözaltına alındı. Yılmaz Ç. ve Menekşe A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.