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’da 2 genç kıza silahlı saldırı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019
Adana’da 2 genç kıza silahlı saldırı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Dilara B. (19) ile Şeyda O. (24) silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre Dilara E. ve Şeyda O. daha önce Menekşe A.'yı darp etti. Menekşe A. da olayı erkek arkadaşı Yılmaz Ç.'ye (33) anlattı. Yılmaz Ç. bunun üzerine Dilara B. ve Şeyda O.'ya silahlı saldırı düzenledi. Ayaklarından yaralanan Dilara B. ve Şeyda O., Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, Yılmaz Ç.'yi olay yeri yakınında suç aleti tabancayla yakaladı. Saldırganı azmettirdiği öne sürülen Menekşe A. da gözaltına alındı. Yılmaz Ç. ve Menekşe A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Adana’da 2 genç kıza silahlı saldırı
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