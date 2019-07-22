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'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'de daha önce belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eş zamanlı operasyon yaptı. Saat 05:00 sıralarında bir çok adrese yapılan baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona polisleri de destek verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 06:47
Ataşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ
Baskın yapılan adreslerden biri de Mimar Sinan Mahallesi, Kadem Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katıydı. Polis ekiplerinin çaldığı kapı açılmayınca Özel Harekat Ekipleri kapıyı kırdı. İçerde bulunanlar polisin içeriye girmemesi için bir süre kapının açılmasına izin vermedi.

YAKINLARINDAN POLİSLERE TEPKİ
Kapının kırılmasının ardından içeri giren polisler evde arama yapmaya başladı. Çıkan seslere uyanan şüphelilerin yakınları polislere tepki gösterdi. Polis operasyon yapılan evin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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Ataşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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