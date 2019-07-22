Aydın’da korkutan yangın

BUGÜN NELER OLDU

Aydın'ın Nazilli ilçesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ulaşımın da güç olduğu bölgedeki yangını söndürmek için Orman yangını söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu arasında kalan Karıncalıdağ'da bulunan büyük ormanlık alana doğru hızla ilerleyen yangını söndürmek için ekipler çalışmalara başladı. Ancak yangına havadan müdahale edilememesi ve havanın aşırı rüzgarlı olması yangının daha da büyüme riskini artırdı. Yerleşim yerine yakın olan ve 5 hektarlık alanda etkisini gösteren yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.