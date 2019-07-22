Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile Bekçilik sonuçları sorgula

sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ile sorgula

Çarşı ve mahalle sınav sonuçları geri sayımı başladı. 13 Temmuz 2019 tarihinde sınava giren adaylar sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. 2019/1. Dönem ve 2019/2. Dönem bekçilik sınavında değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Binlerce bekçi olmak isteyen aday Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen sınavlara girdi. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Bu bağlamda ‘’ ile ne zaman açıklanacak, saat kaçta?’’ sorularının yanıtları araştırılıyor. Sınav sonuçları elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Giriş Tarihi: 22.7.2019 11:03
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile Bekçilik sonuçları sorgula

sınav sonuçları hakkında detaylar hız kazanıyor. Bilindiği üzere, yurt genelinde 13 Temmuz 2019 tarihinde 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı yapılmıştı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, bekçi olabilme umuduyla '' ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki 2019 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr ve www..gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

İşte 2019 Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile Bekçilik sonuçları sorgula
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN