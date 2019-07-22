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2019 : Carrefoursa , saat ?

oldukça merak ediliyor. En çok alışveriş yapılan marketler zinciri olarak bilinen Carrefoursa her türlü ürünü bünyesinde barındırırken aynı zamanda çok çeşitli ve ekonomik olması da bu ürünlerin tercih edilmesini sağlıyor. Peki Carrefoursa , ? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Carrefoursa çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz..

Giriş Tarihi: 22.7.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 09:43
2019 Carrefoursa çalışma saatleri: Carrefoursa saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

CarrefourSA, uzun yıllardır Türk insanının en çok alışveriş yaptığı marketler arasında yer alıyor. Carrefour, müşterilerine süper, hiper, mini, gurme ve e-ticaret konseptleriyle hizmet veriyor. Vatandaşlar sıkça tercih ettikleri için Carrefour saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? sorusunun cevabını araştırıyor.

CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

CarreforSA marketleri sabah 10:00'da açılıyor. Nöbet sistemiyle çalışan çalışanlar olduğu için Carrefour'da öğle arası vatandaşları etkilemez. 10:00'da açılan market gece 22:00'a kadar açıktır, Carrefour; 22:00'da kapanır. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarda bayramların ilk günü market 13:00'da açılır. Resmi tatillerde de 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Ekim, 30 Ağustos gibi Carrefour marketleri açıktır.

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2019 Carrefoursa çalışma saatleri: Carrefoursa saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
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