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Meydanı’nda 150 ünite kan toplandı

Giriş Tarihi: 22.7.2019
Eyüpsultan Meydanı’nda 150 ünite kan toplandı
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Nişanca Bilgi Evi öğrencileri ve Türk Kızılayı Eyüpsultan Şubesi tarafından, kan vermenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Her Bağış Bir Hayat" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda, 150 ünite kan toplandı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kan vermenin önemine vurgu yaparak, bunun hayati konulardan biri olduğunu belirtti. Köken, "Başa gelmeden anlaşılmıyor. Ancak bir bağış bir hayat demek. Bu tür projeler de bu önemli konuya farkındalığı artırıyor. Üstelik Bilgi Evi öğrencilerimizin bu organizasyonun içinde yer alması da gurur verici. Kendilerine ve zor günlerimizdeki en büyük dostumuz Kızılay'ımıza çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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Eyüpsultan Meydanı’nda 150 ünite kan toplandı
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