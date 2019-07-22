"Gu¨ven Masası" uygulaması hayata geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Güven Masası" uygulaması sayesinde vatandaşlar, s¸ikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getiriyor, taleplerine etkin ve hızlı karşılık alıyor.

Ayrıca, güven masalarında hem polis merkezi amirlikleri hem de dıs¸ındaki is¸ ve is¸lemlerle ilgili bilgilendirme ve yo¨nlendirme yapılıyor.

7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren güven masalarında görevliler, vatandaşlara "Gu¨ven Masası ve Polis Merkezi Amirligˆi Davranıs¸ I·lkeleri" doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, hizmet odaklı, objektif, dürüst ve adil davranıyor.