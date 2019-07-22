İlmek ilmek işledikleri halılar hayatları oldu

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü'nün açtığı kurslara katılan kadınlar harikalar yaratıyor. Halı dokuyup, nakış işleyen kadınlar kendi patronları olarak ekonomiye de katkı sağlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muş İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Muş genelinde bin 164 kadının katıldığını belirttiği o proje birçok kadının da hayallerini gerçeğe dönüştürmesini sağlamış.







"İLAÇLARIMI BIRAKTIM"

Kursa 1 yıldır devam eden 59 yaşındaki Gülser Türkan, ailevi sebeplerden dolayı yaşadığı psikolojik sorunları aştığını belirtirken, 36 yaşındaki Aysel Balçık ise maddi sorunlarını projeyle aştığını söylüyor. Kurslardaki kadınlardan bazıları başarı hikâyelerini şöyle anlatıyor:







"EVİMİ GEÇİNDİRİYORUM"

SEVAL YILDIRIM (44): 5 çocuğum ile geçim sıkıntısı içinde hayatımızı sürdürmeye çalışırken bu kursu duydum. Eşim işsizdi, evimizi geçindirmek zordu. Hemen aşçılık sınıfına kayıt oldum. Kısa sürede birçok yemek öğrendim, arkadaşlar edindim. Bugün kurs sayesinde mantı, tatlı yaparak evimi geçindiriyorum. Devletime minnettarım. Hayatım kurtuldu. Aileme ekmek kazanıyorum.







"HAYALLERİMİ DOKUYORUM"

FİKRİYE ÇAĞLAYAN (36): Öyle bir anda açıldı ki bu kurs, hayata tutundum, ailem ve benim hayatım değişti. Hem meslek edindim hem de üretime başladım. İlmek ilmek hayallerimi dokudum halılara. O halılar bugün ekmeğimiz oldu. Üstelik kursa gelirken, burada çocuklarımızı güvenle bırakabileceğimiz kreş imkanı da sundular bize. Bu imkanı sağlayan devlete teşekkür ederim.



"KIZIMIN DA HAYATI KURTULDU"

İNCİ ALAN (29): Kızım ile hayata tutunmaya çalışıyorum, eşimden ayrıldıktan sonra babamın emeklisi ile yaşamaya çalıştık. Zor zamanlar geçirirken, il müdürlüğünün bu kursu için geldiler. O günü hiç unutmuyorum hayatıma bir güneş doğdu adeta. Takı kursuna kayıt oldum. Bugün genç bir anne olarak çocuğumu büyütüyor, ayaklarım üzerinde duruyorum. Devlet bana bir iş öğretip, hayat kurdururken, küçük kızımın da hayatını kurtardı. Bu kurslarda biz hayatlar kuruyor, hem üretiyor hem de yaralarımızı sarıyoruz.

BUGÜN NELER OLDU