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'deki iğrenç olaydan son dakika haberi! Genç kız o anları anlattı...

İğrenç olay ’de yaşandı. Otobüste yanına oturan 57 yaşındaki adam tarafından tacize uğrayan 24 yaşındaki kız, duruşmada yaşadığı kabus dolu anları anlattı. Son dakika haberine göre sapığa mahkemece 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 16:34
Kayseri'deki iğrenç olaydan son dakika haberi! Genç kız o anları anlattı...

İddiaya göre 16 Ekim 2018'de Ziya Gökalp - Gazi Osman Mahallesi seferi yapan özel halk otobüsünde yolcu olan mağdur kız İ.T.'nin yanındaki yolcu kalkınca arkada oturan şüpheli R.M.B. mağdurun yanına oturdu. Mağdura elle tacize kalkışan şüpheli R.M.B. genç kızın tepkisi üzerine otobüsten inip, kaçmaya çalıştı ancak şoför kapıyı açmadı. R.M.B. bu sırada genç kız İ.T.'ye 'seni öldürürüm, ayaklarımın altına alırım' diye tehdit etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri R.M.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında 'tehdit' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı.

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Kayseri'deki iğrenç olaydan son dakika haberi! Genç kız o anları anlattı...
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