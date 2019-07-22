Kuyu faciası

Burdur'un Bucak ilçesinde 18 yaşındaki Osman Vural, temizlemek için girdiği 12 metrelik su kuyusunda fenalaştığını söyledi. Çevresinde şakacı kişiliğiyle bilinen Vural'ı ailesi önce ciddiye almadı.



İKİSİ DE KUYUYA İNDİ AMA...

Kısa süre sonra Vural'ın sesinin çıkmadığını fark eden anne Rabia Vural kuyuya indi.

Rabia Vural'ın (36) çığlığıyla birlikte yardıma koşan ikiz kardeşi Ramazan Güler de (36) kuyuya girdi. Rabia Vural ile kardeşi ve oğlu yukarı çıkmayınca, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ancak feci olayda Rabia ve ikizi olduğu öğrenilen kardeşi Ramazan'ın, kuyudaki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.







BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Ramazan Güler ve Rabia Vural'ın cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Birbirlerine yakın çevrelerde oturdukları ve evlenmelerine rağmen birbirlerinden hiç kopmadıkları öğrenilen ikizlerden Ramazan Güler Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Rabia Vural ise Burdur'un Bucak ilçesi Keçili Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kuyudan çıkarıldıktan sonra kalbi yeniden çalıştırılan Osman Vural'ın (18) da beyin ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.

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