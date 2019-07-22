Mucize bebekten doktoruna doğum günü sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Konya'da Huriye Esen (31) üçüncü çocuğuna hamile kaldıktan sonra gebeliğinin 27'nci haftasında rahatsızlandı. Erken doğum riskiyle karşılaşan kadın kaldırıldığı Konya'daki özel hastanede bir kilo ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Ömer Çağatay ismi verilen bebek Y kuvöze alındı. Prematüre bebek, 50 gün süren yaşam savaşını kazandı. Kısa sürede sağlığına kavuşan 1 yaşındaki Ömer Çağatay annesi Huriye, babası Halil ve iki kardeşiyle birlikte ilk yaş gününü hastanede kutladı.Ömer Çağatay ve ailesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülker Yiğit Aksoy'a muayene randevusu alıp, odasına doğum günü pastasıyla geldi. Sürpriz karşısında şaşıran doktor Aksoy, "Ömer Çağatay çok zorlu tedaviden geçti. Yoğun bakım ünitesinde yaşama tutunabilmek adına büyük mücadele verdi. İlk doğum gününü bizlerle kutlamak için bebeğimiz ve ailesi Karaman'dan Konya'ya gelerek bize çok güzel bir sürpriz yaptılar" dedi.Yaşadığı zor günleri anlatan anne Huriye Esen, "İlk doğduğunda hiç umudum yoktu. Erken doğum nedeniyle o kadar küçüktü ki ilk gördüğümde poşetler içine sarılmış minicikti. Karnımda olması gereken bebeğim kuvözde duruyordu. Zorlu ve çetin bir mücadelenin ardından bebeğimizin sağlıklı görmek kucağımızda taşımak bize mutluluk kattı. İlk doğum gününü de hastanede kutlamak istedik" diye konuştu.