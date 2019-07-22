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’da kaçırılan 4 ’ün kimliği açıklandı

Giriş Tarihi: 22.7.2019
Nijerya’da kaçırılan 4 Türk’ün kimliği açıklandı
Nijerya'nın Kwara eyaletinde fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimlikleri belli oldu. Gbugbu köyünde bulunan bir taş ocağından cumartesi gecesi kaçırılanların; Seyit Keklik (25), Yasin Çolak (33), Ergun Yurdakul (35) ve Şener Apal (40) olduğu bildirildi. Bu arada Kwara Eyalet Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, "Türk vatandaşlarını kurtarmak için ormanlık alanda operasyon başlatıldı" dedi. Okasanmi, kırsal bölgede telefon çekmediği için detaylı bilgi veremeyeceklerini, ancak operasyon tamamlandıktan sonra açıklama yapabileceklerini söyledi. Ancak yetkililer, kurtarma çalışmalarının olumlu yönde ilerlediğini bildirdi.
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Nijerya’da kaçırılan 4 Türk’ün kimliği açıklandı
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