Serinlemek için göle giren iki kuzen boğuldu

BUGÜN NELER OLDU

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, serinlemek için göle giren kuzenler Buse Öztamur (15) ile Neslihan Öztamur (14) boğuldu.Olay, önceki akşam Sarıderesi köyündeki Tez gölünde meydana geldi. Amasra Lisesi öğrencisi Buse Öztamur, kuzeni Neslihan Öztamur ile göle girdi. Kızlarından haber alamayan ailelerin gölde yaptığı arama sonucu Buse ve Neslihan Öztamur'un cansız bedeni bulundu.Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de Kemaliye Göleti'ne düşen Efe Birol (13) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan ikiz kardeşi Eren Birol (13) bir süre sonra gözden kayboldu. Yüzme bilmedikleri öğrenilen ikizler için arama alışması başlatıldı. Yine Manisa'nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü'nde bindikleri kayığın alabora olması sonucu kaybolan Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah'ın (13) cansız bedenlerine ulaşıldı.Silivri'de ise 4 gencin bulunduğu şişme bot alabora oldu. Emre Akmeşe hayatını kaybetti.Adana'da da düğünden dönenleri taşıyan kamyonet hafif ticari araçla çarpışarak sulama kanalına uçtu. İçinde 5 kişinin bulunduğu kamyonetin sürüklendiğini gören hafif ticari aracın sürücüsü Hakan Akyol suya atlayarak kamyonettekileri dışarı çıkıkarılmasını sağladı. Ancak bu kez Akyol akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yapılan aramada Akyol'un cansız bedenine ulaşıldı.İstanbul'da da iş aramak için evden çıktıktan sonra Küçükçekmece gölüne düşen 59 yaşındaki Nuray Yaprak'ın Avcılar Sahili'nde cesedi bulundu.