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Şile’de korkutan orman yangını

Şile’de ormanlık alanda çıkan , karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 18:54
Şile’de korkutan orman yangını

Şile Oruçoğlu mevkiinde saat 16.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına havadan helikopterle de müdahale edildi. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, yaklaşık 5 dekarlık alanın tahrip olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yangına helikopterle müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde helikopter ile orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

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Şile’de korkutan orman yangını
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