Sinir krizi geçiren kadın evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi Aktaş Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.Ş., 3'üncü katta bulunan evini ateşe verdi. Durumu fark eden komşuları, polis ile itfaiyeyi aradı.