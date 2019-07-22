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Sinir krizi geçiren kadın evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı

Samsun’un Bafra ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ş., evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, sinir krizi geçiren kadın, hastanede tedavi altına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 12:00
Sinir krizi geçiren kadın evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi Aktaş Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.Ş., 3'üncü katta bulunan evini ateşe verdi. Durumu fark eden komşuları, polis ile itfaiyeyi aradı.

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Sinir krizi geçiren kadın evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı
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