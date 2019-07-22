ŞOK aktüel 24 Temmuz ürünler indirim kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar…

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez ürünleri ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları raflardaki yerini aldı. Ev hanımlarının ilgisini çeken 24 Temmuz ŞOK kataloğunda İçim Laktozsuz Kefir 6,95 TL. İçim Laktozsuz Yoğurt 5,95 TL. Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 10 TL. Signal White Now Diş Macunu 9,90 TL'den satışa sunulacak. Bu haftanın indirim listesi 30 Temmuz tarihine kadar devam edecek. İşte haftanın fırsat ürünlerini içeren ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (24 TEMMUZ 2019)

ŞOK 24 Temmuz Çarşamba günü satışa çıkartacağı tüm ürünleri görüntülemek için doğru yerdesiniz. Aşağıda yer alan resmin üzerine tıklayarak bu haftanın tüm ürünlerine ulaşabilirsiniz. İşte katalog bilgileri…

ŞOK marketler zinciri tarafından 24 Temmuz 2019 tarihinde satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.