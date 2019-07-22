Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ŞOK aktüel 24 Temmuz ürünler indirim kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar…

ürünler indirim kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar…

Güncel yayınlanan ürünler kataloğu vatandaşın yüzünü güldürdü. Haftanın fırsatları indirim katalog listesinde yer aldı. Yeni haftaya ilişkin ‘’ Evin İhtiyaçları İçin Şok Yeter De Artar’’ sloganıyla indirimli ürünlerini raflara dizdi. Özellikle ev hanımlarının ilgisini çeken bu ürünleri almak isteyenler belirtilen tarihte en yakın marketlere gidebilirler. Bu haftaki katalogda yayınlanan indirim listesinde; Paşabahçe Aurora Kase 19,95 TL. SuperFresh Slim Pizza 14,95 TL. Paşabahçe Desenli Kapaklı Kavanoz 1,59 TL’den satışa sunulacak. İşte katalog listesi…

Giriş Tarihi: 22.7.2019 16:59
ŞOK aktüel 24 Temmuz ürünler indirim kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar…

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez ürünleri ürünler kataloğunda yer alıyor. Bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları raflardaki yerini aldı. Ev hanımlarının ilgisini çeken ŞOK kataloğunda İçim Laktozsuz Kefir 6,95 TL. İçim Laktozsuz Yoğurt 5,95 TL. Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 10 TL. Signal White Now Diş Macunu 9,90 TL'den satışa sunulacak. Bu haftanın indirim listesi 30 Temmuz tarihine kadar devam edecek. İşte haftanın fırsat ürünlerini içeren kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (24 TEMMUZ 2019)

ŞOK 24 Temmuz Çarşamba günü satışa çıkartacağı tüm ürünleri görüntülemek için doğru yerdesiniz. Aşağıda yer alan resmin üzerine tıklayarak bu haftanın tüm ürünlerine ulaşabilirsiniz. İşte katalog bilgileri…

ŞOK 24 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER İÇİN TIKLAYINIZ

ŞOK marketler zinciri tarafından 24 Temmuz 2019 tarihinde satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ŞOK aktüel 24 Temmuz ürünler indirim kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN