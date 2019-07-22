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Zehirlenen kadında şüphesi

Giriş Tarihi: 22.7.2019
Zehirlenen kadında cinsel saldırı şüphesi
Uşak'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunan zihinsel engelli Beyhan A. (27) toksik, yani vücuda giren yabancı madde zehirlenmesi şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan doktor muayenesinde cinsel saldırı emareleri tespit edildi. Ağır zehirlenme nedeniyle ameliyata alınan kadın, yapılan tüm müdehalelere karşın kurtarılmadı. Savcılık tarafından yapılan ilk otopside ise kadının vücudunda cinsel saldırı bulgularına rastlanması üzerine ceset İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Uşak Valiliği'nin de konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı aktarıldı.
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Zehirlenen kadında cinsel saldırı şüphesi
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