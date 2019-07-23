1 milyon 378 bin kök hint keneviri ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kuzeyindeki kırsal ve dağlık alanda PKK terör örgütünün uyuşturucu kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma komando timlerinin katıldığı operasyonda 17 ayrı noktada 1 milyon 378 bin 700 kök hint kenevir bitkisi, 2 bin 750 metre uzunluğundaki su hortumu ile su motoru ele geçirildi. Hint keneviri tarlasında çalıştığı tespit edilen A.K. gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu, ele geçirilen hint kenevirlerinin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi.