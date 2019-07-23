3. havalimanına nasıl gidilir? Yeni havalimanı nerede?

Arnavutköy ilçesine bağlı olan, kuzeybatı İstanbul istikametinde bulunan Istanbul havalimanı, yoğun yolcu kapasitesini karşılayacak şekilde şehrin hemen her noktasında yer alan ulaşım noktaları ile dikkat çekiyor. Henüz tam kapasite ile çalışması 2020 yılında gerçekleşecek olan İstanbul havalimanında, ulaşım alternatifleri de buna paralel olarak ilerliyor. Kuzey Marmara otoyolu ve Yavuz Sultan Selim köprüsü ile direkt bağlantı yolu bulunan İstanbul havalimanın açık adresi ise aşağıda yer alıyor ;

İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi No:255 34283 Arnavutköy İstanbul.

40.000 üstü araç kapasitesi ile dikkat çeken İstanbul havalimanı, şahsi yolculuğun yanı sıra toplu taşıma alternatifleri de şu şekilde sıralanıyor;

METRO ULAŞIMI 2020 YILI ICERISINDE TAM AKTIF HALE GELECEK

Gayrettepe- Yeni havalimanı ve Halkalı- Yeni havalimanı metro hatlarının tamamlanması 2020 senesinin başı olarak öngörülüyor. Bölgeye ulaşımın kolaylaşmasının yanı sıra, hat üzerinde yer alan diğer bölgeler için de iskan ve trafik sorunlarına çare olması bekleniyor. Bunun ile birlikte, inşa halinde olan hat üzerinde, Marmaray ile tek aktarma ile ulaşım da mümkün hale gelecek

ŞEHRIN PEK ÇOK NOKTASINDAN IETT, ŞEHIRIÇI OTOBUS TAŞIMACILIĞI SEFERI BULUNUYOR

İstanbul havalimanına toplu ulaşımda en öne çıkan yöntem olarak şehrin hemen her noktasından en fazla bir aktarma ile sağlanabilecek İETT ulaşımı bulunuyor. Bunlar arasındaki seferler ise şu şekilde;

H2 Mecidiyeköy – İstanbul havalimanı

H3 Halkalı – İstanbul havalimanı

H4 Atatürk havalimanı – İstanbul havalimanı

Bunun ile birlikte aşağıdaki güzergahlardan HAVAŞ ile ulaşım sağlanabilmektedir ;

İst 1 Yenikapı – İstanbul havalimanı

İst 2 TUYAP – İstanbul havalimanı

İst 3 Kozyatağı – İstanbul havalimanı

İst 4 Taksim – İstanbul havalimanı

Ayrıca, İstanbul havalimanında bulunan yaklaşık 680 adet taksi ile, İstanbul havalimanına ulaşım yolu mümkün.