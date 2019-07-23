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3 vardiya ile 24 saat mesai

Giriş Tarihi: 23.7.2019
3 vardiya ile 24 saat mesai
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 26'ncı gününde de hız kesmeden devam ederken, köprünün son hali havadan görüntülendi. Köprüde çalışmaların sürdüğü Edirne istikametinde 4 şeritte ilk kat asfalt atılmaya başlandı. İlk kat asfaltlama çalışmalarında dün sabah itibariyle yaklaşık 500 metrelik bölüm tamamlandı. Köprünün üzerinin iki kat izolasyon malzemeleriyle kaplama işleminde ise yüzde 50'lik kısım bitti. Köprü üzerindeki çalışmaların 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız devam ettiği belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün Kurban Bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti.
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3 vardiya ile 24 saat mesai
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