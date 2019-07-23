Burger King çalışma saatleri neler? Burger King şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Fast food denilince en çok tercih edilen ve akla ilk gelen lokanta zincirlerinden Burger King her bütçeye uygun yiyecek potansiyeline sahipken aynı zamanda lezzetiyle de meşhur. En çok tercih edilen lokanta zincirlerinden biri olan Burger King çalışma saatleri neler? Burger King saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar..

BURGER KİNG ÇALIŞMA SAATLERİ | BURGER KİNG SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Burger King firmasının mesai saatlerinde ülkemizde oldukça değişiklik göstermektedir. Bunun başlıca sebebi ise hem cadde hem de AVM içlerinde hizmet vermesinden kaynaklanıyor. Türkiye'de AVM'lerin saat sabah 10.00'da açılıp akşam 10.00'da kapanmasından dolayı AVM içindeki Burger King'ler 10'a kadar hizmet vermekte oluyor. Bu durum bazı yerlerde değişkenlik gösterebiliyor. Ancak genel çalışma saatleri ise sabah 07:30 da açılıp, gece 01:00'da kapanmaktadır. Hafta sonları ve resmi tatillerde de hizmet vermekte olan Burger King oldukça tercih edilen bir fast food firmasıdır.

BURGER KİNG HAKKINDA

Miamili girişimciler James McLamore ve David Edgerton, Burger King Corporation'ı 1954'te kurdular. 5 yıl sonra, 5 Florida Burger King'lerini ulusal bir zincire çevirmeye hazırdılar. 1967'de şirketlerini Pillsbury'e satana kadar Burger King, ülkedeki 3. büyük fast-food zinciri haline geldi ve sektörün lideri McDonald's'ın ardından ikinci olmak üzereydi.

Burger King'in büyüme hikâyesi fast-food sektöründe bayilik ve reklamın gelişiminin hikâyesidir. McLamore ve Edgerton 1954'te basit bir konseptle başlamışlardı: savaş sonrası tomurcuklanan çok çocuklu aileleri uygun fiyatlı, çabuk sunulan ızgarada pişmiş burgerlere çekmek. Fikir benzersiz değildi: ucuz müşterilerine araba içinde fast-food sunan restoranlar 1950'lerin başından beri tüm Amerika Birleşik Devletleri'nde yeşermekteydi. Aslında 1954, arabaya hizmet yapılan orijinal Güney Kaliforniya restoranları McDonald's imparatorluğunun başlangıcı olan McDonald kardeşlerle Ray Kroc'un anlaşmasını yaptığı yıldı.

McLamore ve Edgerton Burger King restaurantlarına farklı bir yön vermeye çalıştılar. Burger King yemek odası sunan ilk zincir oldu. 1957'de menüye soslu, peynirli, marullu, turşulu ve domatesli burger Whopper'ı damak tadı merakı olanlara için eklediler. Ama fiyatları uygun tutmaya devam ettiler: bir hamburger 18 cent, bir Whopper da 37 cent'ti. 1958'de giderek popüler olan bir medyadan yararlandılar, televizyon: ilk Burger King televizyon reklamı Miami'nin VHF istasyonunda görüldü.

1959'da McLamore ve Edgerton Florida'nın ötesine geçmeye hazırdılar ve bayilik sistemi ürünlerini daha geniş bir pazara taşımak için bayilik vermeye başladılar. Yatırımcılarını ülke içinde geniş bölgeler için tek yetkili olma hakkı vererek çektiler. Kendileri de geniş işletmeler olan, bu bölgesel hakların alıcıları kendi bölgelerinde istediklerini yapabilmekteydiler: arazi alıp, istedikleri kadar mağaza kurabilir, bölgenin parçalarını başka yatırımcılara satabilir veya değişiklik yapabilirlerdi. McLamore ve Edgerton başlangıç ödemeleri ve kesintilerini alıp bayilerini oldukça serbest bıraktılar.

Şirket 26 Ağustos 2014 tarihinde yaptığı açıklamada, Kanadalı kahve ve donuts satıcısı Tim Hortons Inc.'i satın alarak merkezini Kanada'ya taşıma kararı aldı.