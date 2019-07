BUGÜN NELER OLDU

Hava sıcaklıklarının artmasıyla zorluk yaşayan sokak hayvanlarının yardımına Bağcılar Belediyesi yetişti. Belediye ekipleri, can dostların su ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için parklara suluk ve mama kapları yerleştirdi. İhtiyaç görülen bazı noktalara ise yavru kedilerin korunması amacıyla her türlü hava şartına dayanıklı kedi evleri kuruldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Onlar bizim can dostlarımız. Onları koruyup kollamak bizim başlıca görevlerimiz arasında" dedi.