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’te ayı saldırısı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 23.7.2019
ZONGULDAK'IN Devrek ilçesi Yazıcık köyünde, mantar toplamak için ormana giden Sefer Arslan (57) ve yeğeni Aydemir Arslan (22) ayı saldırısına uğradı. Sefer Arslan, ağır yaralanarak yere yığıldı. Ayının saldırısından son anda kaçarak kurtulan Aydemir Arslan ise köylülerden yardım istedi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte ormana giden köylüler, Sefer Arslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Köy muhtarı Ramazan Tabak, bölgede bugüne kadar ayı saldırısıyla karşılaşmadıklarını belirtti.
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Devrek’te ayı saldırısı: 1 ölü
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