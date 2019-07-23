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'deki felaketinde hayatlarını kaybetmişlerdi... Yürek yakan kare

’de meydana gelen felaketinde hayatını kaybeden anne ile kızları 7 yaşındaki ve 9 yaşındaki gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

DHA İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 21:38
Düzce'deki sel felaketinde hayatlarını kaybetmişlerdi... Yürek yakan kare

Düzce'de 6 gün önce başlayan şiddetli yağış sel felaketine neden olmuştu. Sel sularına kapılıp kaybolan 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cansız bedeni arama kurtarma çalışmaları sonrasında sel felaketinden 5 gün sonra Uğurlu Köyü mevkiinde bulundu. Felaketin 6'ncı gününde ise 39 yaşındaki anne Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cansız bedenleri aynı mevkide bulundu.

Daha sonrasında Akçakoca Devlet Hastanesi morgundan alınan anne ve kızlarının cenazeleri bugün Aziziye Merkez camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Aziziye Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve 2 kızının cenazeleri için Aziziye Mahalle mezarlığında yan yana kazılan 3 mezar yürekleri sızlattı. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan anne ve kızları yan yana defnedildi.

Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Düzce Valisi Zülkif Dağlı sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, sel felaketinde kaybolan diğer 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

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Düzce'deki sel felaketinde hayatlarını kaybetmişlerdi... Yürek yakan kare
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