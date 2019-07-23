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önemi nedir? ...

23 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’da toplanan kongre, Erzurum kongresidir. 2 hafta süren kongrede birçok karar alınmış ve Kurtuluş Mücadelesi’nde emek verilen yol için büyük bir adım atılmıştır. Kongreye işgal altındaki 5 ilden 62 delege katılmış olup ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. ’nin önemi nedir? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 23.7.2019 10:07
Erzurum Kongresi önemi nedir? Erzurum Kongresi yıldönümü...

Bugün yıldönümü olan Erzurum Kongresi ilk kez 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum'da toplanmıştır. 2 hafta süren kongrede birçok önemli kararlar alınmış ve Kurtuluş Mücadelesi'nde emek verilen yolda çeşitli adımlar atılmıştır. 5 Doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen 62 delege katılmış olup bu iller işgal altındaki iller olmuştur. Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış; yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir. Peki Erzurum Kongresi'nin önemi nedir?

ERZURUM KONGRESİ'NİN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

1- Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

2- İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiş ve Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı anda Türk vatanı olan topraklarının parçalanamayacağı açıklanmıştır.

3- Toplanış şekli bakımından bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir.

4- İlk defa geçici bir hükümetin kurulacağından bahsedilmiştir.

5- Erzurum Kongresi Sivas kongresine bir ön hazırlık çalışması niteliğindedir.

6- İlk kez başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı dokuz kişilik bir Temsil Heyeti oluşturuldu. Bu Temsil Heyeti bir hükümet gibi görev yapacaktır. (Temsil Heyeti'nin görevi TBMM'nin açılmasına kadar devam edecektir.)

7- Erzurum Kongresinin bir önemi de Batı Anadolu'da Yunan kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuva-yi Milliye üzerinde büyük moral etkisi yaptı.

8- Erzurum Kongresi Mustafa Kemal'in sivil olarak görev aldığı ilk yerdir. Bölgesel bir kongredir.

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