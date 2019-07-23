Esila isminin anlamı nedir? Esila ne demek?

Hiç kuşkusuz Dünya üzerindeki en huzur verici duygulardan bir tanesi ebeveyn olmak. Hayat boyu sürecek bu sorumluluk yüklü serüvende, belki de ebeveynleri bekleyen ilk sorumluluk ise bebeklerinin ömür boyu üzerinde taşıyacağı ismini bulmak. Özellikle son zamanlarda popüler hale gelen Esila ismi de, bebeklerine farklı bir isim vermek isteyen ebeveynlerce tercih edilmeye başlandı. Kur'an'ı Kerim'de, Insan Süresi 25.ayette geçen Esila, "ikindi sonrası" "akşam üzeri" anlamlarına geliyor.

Azra

Medine'nin bir diğer adı olan Azra ismi Kuran'da yer almaktadır. El değmemiş anlamına sahiptir.

Aleyna

Kuran'da Aleyna sıkıntılardan kurtulmak anlamında kullanılan bir isimdir.

Asel

Muhammed Suresinde geçen Asel, cenetteki bal anlamına gelmektedir.

Ahsen

Kuran'da 50'den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.

Aden

Hud Suresi ve Necm Suresinde yer alan Aden ismi Allah'ın yasakladığı kavim isimlerindendir.

Asiye

Hz. Musa'yı nehirsen çıkartıp büyüten Firavun'un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamlarındadır.

Azze

Kuran'da bir çok ayette yer alan Azze ismi saygıdeğer, saygılı anlamlarındadır.

Atiye

Araf, Haci Hicr, Taha surelerinde geçen Atiye ismi bağışlama ya da gelecek anlamlarında kullanılmaktadır.

Aliye

Duhan 31. , Hud 82. , Hicr 74. surelerinde bulunan Aliye ismi yüca anlamındadır.

Alime

Bakara 60. , Araf 160. surelerinde yer alan Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır.

Azer

Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kuran'da Enam suresi 74. ayette geçmektedir. Hz. İbrahim'in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.

Aksa

Kasas 20. , Yasin 20. ayetlerinde geçen Aksa ismi en uzak yer anlamına gelmektedir.

Ahsa

Kuran'ın birçok ayetinde geçen Ahsa, sayma ya da hesap etme anlamına gelmektedir.