Evlatlarına hem baba hem de anne oldu

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehir'de 2 engelli çocuğuna hem babalık hem annelik yapan Uğur Hallumoğlu, azmiyle kendisi gibi engelli çocuk sahibi ailelere örnek oluyor. 50 yaşındaki işçi emeklisi Uğur Hallumoğlu, 8 yıldır Başakşehir'de ikamet ediyor. Büyük oğlu Rıdvan 27 yaşında. Beyin tümörü hastası olan Rıdvan, Özel Sosyal Gelişim Rehabilitasyon Merkezi'nde özel eğitim alıyor. 15 yaşındaki küçük oğlu Mehmet Eren ise otizmli. Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 1. sınıf öğrencisi. İki kardeş, aynı zamanda Başakşehir Belediyesi Engelsiz Sanat Atölyesi'nin Ritim Grubu'nda yer alıyor. Annelerini kanserden kaybeden iki kardeşe, babaları Uğur Hallumoğlu 3 yıldır hem babalık hem annelik yapıyor. Hayatını evlatlarına adayan Uğur Hallumoğlu, azmi, inancı ve çocuklarına olan sevgisiyle adeta zoru kolay kılıyor. Eşi Sevgi Hallumoğlu'nu 2016'da meme kanserinden kaybeden Hallumoğlu, geçirdiği zor süreç nedeniyle bir dönem psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek, "Bize manevi güç veren en büyük şey inançtı. Rabbimizin takdirini yaşıyoruz. Bunu bir imtihan olarak gördük. Allah ve kader inancımız sayesinde güç kazandık. Başka türlü aşılacak bir süreç değil" ifadelerine yer veriyor.