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Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Kemaliye Barajı'na düşerek boğulan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Eren ve Efe Erol dün yan yana toprağa verildi. İkiz kardeşlerin Türk bayrağına sarılı tabutları helallik alınması için baba ocağına getirildi. Helallik alınması sırasında anne Aliye Erol'un yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı. Anne Erol, "Görseniz uyuyorlar. Bildiğin uyuyorlar" diyerek gözyaşı döktü. Baba Ahmet Erol da güçlükle ayakta durabildi. Eren ve Efe kardeşler ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemaliye Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.