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Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Fatih'te bir taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı. Araya girenlerin ayırdığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 11:35
Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt'ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araç içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü. Taksici, yolcuya bıçak, çekerek saldırdı.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.

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Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada
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