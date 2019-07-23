Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt'ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araç içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü. Taksici, yolcuya bıçak, çekerek saldırdı.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul Fatih'te müşterisine bıçakla saldıran taksiciyi trafik polis böyle sakinleştirdi!