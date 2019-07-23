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nerede? Florya Akvaryuma nasıl gidilir?

İstanbul'un hareketli yerleri arasında yer alan Florya güzergahında en çok ziyaret edilen alışveriş merkezleri arasında yer almaktadır. İstanbul Akvaryumuna nasıl gidilir sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Hem alışveriş ve konaklama hem yeme içme hem de çocuklarınız için akvaryum hizmeti sunan ?

Giriş Tarihi: 23.7.2019 14:13
İstanbul Akvaryumu nerede? Florya Akvaryuma nasıl gidilir?

İstanbul Akvaryumu, İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerleri arasında yer alıyor. Florya'nın Şenlikköy mahallesinde yer alan İstanbul Akvaryumuna hem Bakırköy'den hem Yeşilköy'den dolmuşlarla ulaşım sağlanıyor.

İstanbul Akvaryum; Dünya denizlerinde yaşayan balık türlerinin içinde bulunduğu, kendi türündeki akvaryumlarla kıyaslandığında; gezi güzergahı, temalandırma, interaktiflik, yağmur ormanı ve yeni nesil teknolojisiyle dünyanın en yenisi...

Coğrafi bir rotayı takip ederek Karadeniz'den Pasifik'e uzanan toplam 17tema ve 1 adet yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapmaya hazır mısınız?

Alanların temalandırılmasında o alanın kültürel, coğrafi, tarihsel ve mimari özellikleri, buna uygun dekoratif unsurlar, interaktif oyunlar, filmler ve alan hakkında detaylı bilgilerin verildiği görsel grafikler yer alıyor. Alanların, ses ve ışıklandırma sistemleri de bu temalandırmaya uygun olarak düzenlendi.

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İstanbul Akvaryumu nerede? Florya Akvaryuma nasıl gidilir?
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