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'de şüpheli ölüm... Evleneli daha 48 saat olmuştu

'nin Talas ilçesinde iki gün önce evlenen 26 yaşındaki şahıs evin banyosunda etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 19:15
Kayseri'de şüpheli ölüm... Evleneli daha 48 saat olmuştu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 gün önce evlendiği öğrenilen 26 yaşındaki A.E., eve gelen eşi tarafından banyoda intihar etti.

Eşinin durumu görmesi üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, A.E.'nin acı haberini alan yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan incelemelerin ardından A.E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de şüpheli ölüm... Evleneli daha 48 saat olmuştu
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