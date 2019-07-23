Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı geldi! Birçok ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den gelen flaş hava durumu uyarısı üzerine gözler saatlik hava durumu tahminlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun bazı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı beklenirken, yarın için de ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı beklendiği bildirildi.

23 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın ise, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde yağmur yağışı bekleniyor.

İşte illerimizie göre hava durumu tahmin raporları...