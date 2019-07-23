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'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi! Birçok ilde sağanak yağış bekleniyor

Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahminlerine göre yurdun bazı kesimlerinde bugün yağış beklenirken, yarın havanın yurt genelinde yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişik olmayacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar, evden çıkmadan önce ya da plan yaparlarken "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteoroloji'ye ait güncel ve saatlik hava durumu tahmin raporlarını bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23.7.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 08:20
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı geldi! Birçok ilde sağanak yağış bekleniyor

'den gelen flaş uyarısı üzerine gözler saatlik hava durumu tahminlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun bazı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı beklenirken, yarın için de ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın ise, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde yağmur yağışı bekleniyor.

İşte illerimizie göre hava durumu tahmin raporları...

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı geldi! Birçok ilde sağanak yağış bekleniyor
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