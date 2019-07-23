O anneye müebbet

Kadıköy'de yaşayan Fadime Işık Duraç geçen yıl evlilik dışı ilişkisinden hamile kaldı. Çevresindekilerden hamile olduğunu gizledi. Karnının büyümesini 'Kilo aldım' diye açıkladı. "Hamile misin?" sorularına da "Kist ameliyatı olduğum için çocuk sahibi olamıyorum" diye cevap verdi. Israrla hastaneye gitmeyen Duraç'ı, halsiz düşmesi üzerine geçen yıl ekimde kapı komşusu L.D. hastaneye götürdü. Muayene sonucunda Duraç'ın çocuk doğurduğu tespit edildi. Ancak Duraç, bu durumu yine kabul etmedi. Gerçek ise komşusu L.D.'nin kedilere mama vermek için evine gitmesiyle ortaya çıktı. L.D., temizlik kovasında havluya sarılı bir bebek cesedi buldu. Gözaltına alınan ve ifadesinde hamile olmadığını söyleyen Duraç tutuklandı.

İstanbul'da doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan anneye müebbet hapis

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından Duraç hakkında "Yeni doğmuş bebeğini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla, sanık Duraç'ı "Çocuğunu kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırmasına hükmetti. Karara üye hâkim Osman Bıyıklıoğlu şerh koydu.