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Önce öldürdü sonra intihar etti! 17 yıllık detay ortaya çıktı…

'nun ilçesinde, arazi anlaşmazlığı meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 00:09 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 00:16
Önce öldürdü sonra intihar etti! 17 yıllık detay ortaya çıktı…

İddiaya göre, Harun K. ile Üzeyir K. arasında Kızılelma Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Harun K, silahla Üzeyir K'ya ateş etti. Harun K. daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi, cumhuriyet savcısının devam eden incelemesinin ardından Akkuş Devlet Hastanesine kaldırılacak. Öte yandan, Üzeyir K'nın babasının 17 yıl önce Harun K'nın babasını öldürdüğü ve aileler arasında husumet olduğu öğrenildi.

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Önce öldürdü sonra intihar etti! 17 yıllık detay ortaya çıktı…
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