Rüya görmek oldukça mucizevi bir olay olarak bilinir. Gün boyu zihin yoğunluğuna göre rüya görmemiz değişebilir. En sık gördüğümüz rüyalar içerisinde kan görmek yer alıyor. Asker görmenin iyi veya kötü yorumları olabiliyor. Peki rüyada asker görmek ne anlama gelir? Rüyada asker görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ASKER GÖRMEK NEDİR?

Rüyada asker görmek genel olarak hayırlı, iyi bir şey olarak kabul edilir. İşte yorumlamaları…

Rüyada Askere Gitmek

Rüyada askere gitmek; Bu kimselerin birtakım sorunlarla yüz yüze gelecek olması anlamını taşımaktadır, rüyasında askere gittiğini gören bir kişinin güçlük ve darlık yaşayacağın yönünde tabiri bulunmaktadır.

Rüyada Asker Olmak

Rüyada asker olmak; hayırlı ve tam da arzu ettiği gibi bir işe başlangıç yapılacağına, kazancında çok yüksek miktarda artış yaşanacağına, mal/mülk elde edeceğine, üzüntülerin ve sorunların nihayete ereceğine, kaderin ve şansın kendisinden yana olacağına delalet etmektedir. Tüm bunların yanı sıra araya giren mesafelerden dolayı belirli bir zaman boyunca konuşmayan arkadaşların yeniden iletişime geçeceğine, bu sayede yakınlık ve samimiyet göstermeleriyle birlikte arkadaşlık ilişkisinin tekrardan düzene gireceğine alamet eder.

Rüyada Askerle Konuşmak

Rüyada askerle konuşmak; Genellikle iyiliklerin ve güzelliklerin vuku bulacağı anlamını barındırmaktadır, yine bu kişilerin galibiyet elde edeceğine, yükselme/ilerleme kaydedeceğine, kararlı ve kendinden emin bir tavır sergileyeceğine, bütün kötülüklerin kendisinden uzak duracağına, güç koşullar altında ilgisini ve desteğine eksik etmeyecek sahici bir dosta işaret etmektedir.

Rüyada Askere Çağrılmak

Rüyada askerlik görevini tamamladığı halde tekrardan göreve çağrılması kötüye işaret etmektedir. Rüyada askere çağrılmak, bu kimselerin kendisine karşı duyduğu inanç ve güvenin eksileceği manasını taşımaktadır. Amaçlarına erişmek ve aldığı kararları uygulamak noktasındaki bu kararlılığın ve kendinden emin duruşun zayıflaması anlamını barındırmaktadır.

Rüyada Asker Öldürmek

Rüyada asker öldürmek; çok uzun bir süreden sorunlar eşliğinde süren bir işin yahut ilişkin tez zaman içerisinde çözümünün sağlanacağına, şimdiye kadar kaçırılan tüm imkanlara yeniden kavuşulacağına, belirli bir süredir kötü giden işlerin artık düzeleceğine ve çok daha iyi bir hale geleceğine delalet etmektedir. Bununla birlikte rüyada adam öldürmek; iş yaşantısında çok önceden itibaren hayal edilen makama getirileceğine ve kendisine karşı kıskançlık güden kimselerin bu şekilde üstesinden gelineceğine, güç bir olayın hakkından geldikten sonra yüce yaratıcıya şükür sunulması lazım geldiğine işaret etmektedir.

Rüyada Asker Kıyafeti Görmek

Rüyada asker kıyafeti görmek; Bu kişilerin bolca sıkıntıların baş gösterdiği bir işi yavaş yavaş başarıya doğru taşımaya, ve elde edilen bu başarı ile beraber hayırlı ve bereketli kazançlara erişmeye delalet eder. Aynı zamanda, rüya sahibinin, çok sevdiği biri ile beraber atılacağı bir işte yaşayabilecekleri sıkıntıları araştırmaya uğraşacağı, tüm bu karşı karşıya gelebilecekleri durumlar hakkında hesap kitap yapıp işe başlayıp başlamama hususunda karar vereceğine delalet etmektedir.

Rüyada Asker Uğurlamak

Rüyada asker uğurlamak; Gerçekleştirmeyi arzu edilen bir projeye hız verileceğine, problemlerin ve dertlerin son bulacağına, aile yaşantısında tarifi mümkün olmayan bir güzellikte huzurun hakim olacağına, evinde bolluğa ve berekete nail olacağına ve kalbinin mutlulukla dolup taşmasına ve büyük bir rahatlık yaşamasına işaret etmektedir.

Rüyada asker olmak ve vurulmak

Rüyada asker olmak ve vurulmak; Bu kişilerin sahip olduğu bir malı satışa çıkarmasıyla beraber buradan eline geçen parayı, sermayeye dönüştürerek kendi işinin patronu olacağına, başına geçtiği bu iş sayesinde yepyeni bir hayat sürmeye başlayacağına, çok yüksek oranda kazanç sahibi olacağına, hayatının kimi döneminde sorun yaşasa da genel anlamda güzel bir yaşantısının olacağına alamet etmektedir. Aynı zamanda kısa bir süre içerisinde tanıştığı biriyle yeni bir ilişkiye adım atacağına da delalet etmektedir.

Rüyada Asker göndermek

Rüyada asker göndermek; evin içerisinde aile fertleri arasındaki mevcut bağın her geçen gün giderek güçlenmesine zemin hazırlayacak olayların meydana gelmesine, sıkıntılardan evden tez zamanda gideceğine, sağlığa ilişkin bir problemin tedavisinin sağlanacağına, duyulacak müjdeli gelişmelerle mutluluğun hakim olacağına işaret etmektedir. Rüyada asker görmek; Bu kişilerin huzurlu ve neşeli günler geçirmesinin tanı sıra, eğitim noktasında uzun süreden beri alınamayan bir kararın, aile üyelerinin katkısı sayesinde tez zamanda alınacağına ve pek çok problemin de son bulacağı manasına gelmektedir.