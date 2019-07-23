Rüyada balık görmek ne anlama gelir? Rüyada balık görmenin anlamları nelerdir?

Rüyada balık görmek; servet, şans oyunlarından kazanılacak para, umulmayan yerden gelen faydaya işaret eder. Küçük balıklar dert ve sıkıntılardır. Büyük küçük birçok balık paradır.

Denizden balık yakaladığını gören kendi çalışmasıyla para kazanır. Kendi tutmamışsa, havadan paraya veya mirasa konar. Tuttuğu balığı satan veya satmaya çalıştığını gören, karısı yüzünden akrabasıyla bozuşur.

RÜYADA BALIK GÖRMENİN DİĞER ANLAMLARI

Rüyada Balık görmek

Mal, ganimet, Rüyada büyük balık, salih kimselerin mescidi, âbidlerin meclisi, küçük balık üzüntü, balıkları bir arada görmek: mal, parayla tabir edilir.

Rüyada tuzlu balık görmek

Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada tuzlu "balık" Görmek keder, gamdır. Rüyada tuzlu balığın pişirilmiş yada kızartılmış şekilde görmek, o pişirilmiş balıklardan yemek, para kazanma, rızık, eğitim için sefere çıkmaya işaret eder.

Rüyada balık yemek

Balık yemek zenginlik, mutluluk, mal, para, mülk, çocuk sahibi olunacağına yorumlanır. Balığı Canlı canlı yemek mülk edinmeye tabir, canlı balık yediğini görmek, mülke nail olcağı anlamını taşır. Balığı Rüyasında canlı yediğini görenin kişinin mülk sahibi olacağına, Deniz veya nehirde toplanmış büyük balıkları yediğini gören, yediği miktarca menfaate, ganimet malına kavuşacağına, avladığı balığı yediğini gören kişinin sevineceğine delalettir.

Rüyada Balık Pişirmek

Rüyada balık pişirmek Rüyayı gören kişinin yakın zamanda kendisine yüklü miktarda para kazandıracak, sıkıntılarını giderecek, uğradığı zararı karşılayacak ve çok daha fazla sorun yaşamasının önüne geçecek bir işe gireceğine ve bu iş sayesinde çok daha güzel yerlere gelerek çok büyük bir rahatlığa kavuşacağına işaret eder.

Rüyada büyük balık görmek

Salih kimselerin mescidi olarak yorumlanır. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Balık rüyası altı vech ile tâbir olunur:

Havadan kızartılmış balık

Rüyada gökten kendisine kızartılmış balık indiğini görmek, duasının kabulune, düşmanlarına karşı zafere, kadr ve kıymeti ile şanının büyüyeceğine işarettir.

Büyük balık tutmak?

Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer. Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir. İbn-i Kesir demiştir ki: "Rüyasında gayet büyük ve cesim bir balık tuttuğunu görmek, büyük ve şerefli bir ailenin zengin kızı ile evlenmeye delâlet eder." Rüyada Balık Tutmak, büyük kısmet olarak tabir edilir. Rüya sahibinin uzun yıllar çalışmasının ve emeğinin karşılığı olarak maddi anlamda eline rahat edeceği oranda mal ve kazanç geçeceği şeklinde ifade edilir. bazı rüya tabirleri, rüyada balık tutmayı, rüya sahibinin çalışmadan elde edeceği ama hak etmiş olduğu kazanç olarak tabir eder.

Rüyada Hamile kadının karnından balık çıkması, bir kız çocuğu doğuracağına işarettir.

Balık satmak

İsmail el-Eş'aş der ki: Rüyasında balık sattığını gören, kendisi, çoluk çocuğu ve ailesi için menfat ve hayıra yorumlanır. Yine rüyada balık satmak, rüya gören ile ailesi için hayır, rızık, fayda ve menfaatte işaret eder.

Balık satın almak

Rüyada bir balıkçıdan veya herhangi bir yerden balık satın aldığını gören bekarsa evleneceğine işarettir. Rüyayı gören kişi evliyse rızkının artacağına delalet eder. Bir Su yolundan balık tuttuğunu gören kimse mekr ve hile ile halkın malını elinden alır. İmam Nablusi demiştir ki: Rüyada sayısı bilinen balık görmek, kadınlara, sayısı bilinmeyip çok olanlar, ise ganimetten elde edilen mala işarettir."

Balık avlamak

Rüyada büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra, küçük balık avladığını görmek de, zevk ve menfaatinin gitmesine delâlet eder.Rüyada suda balık avlamak sevinçli haberlere, Nehir yada derede taze balık avlamak ise hayır ve faydaya işaret eder. Rüyada büyük balık avladığını germek yine menfaat ve hayır göreceğine yorumlanır. yine Suda balık avladığını gören kişi, ferahlanacağı bir sözü işiteceğine delalletir. Rüyada derede, nehirde yada her hangi bir suda balık avlamak iç açıcı, güzel bir haber duyacağına çıkar. Seyyid Süleyman Demiştir ki : Balık avladığını gören, helalinden kazanır. yine balığı avlayıp yediğini görenin çok sevineceğine işaret eder.

Tuzlu balık görmek

Devamlı ve hayırlı mala işarettir. Çünkü tuz, balığı kokmaktan beri kılar. Rüyada balıktan bir şey aldığını görmek, devletin askerinden bir nesneye nail olmaya işarettir.

Yunus balığı görmek

Rüyada Yunus balığını görmek, korkudan emin olmaya, fakirlikten zenginliğe, şiddet halinden selamete ve hayırlı bir mülke delâlet eder. Rüyada adaya benzeyen büyük bir balık görmek, salih bir kumandanın nezdinde cihada gitmeye ve ganimet malı elde etmeye alâmettir.

Sazan Balığı görmek

Bekâr ve evlenmeyi murad eden biri için hayra alâmettir. Bulanık su içinde balık avladığını görmek, ne türlü olursa olsun iyi değildir. Rüyada temiz ve güzel yemeği bırakıp kokmuş balık yemek, kendi hanımını bırakıp başkalarının peşine düşeceğine işarettir. Kişinin rüyada balığın karnında mühür bulması, devlet, şeref ve izette işaret eder.

Canlı balık görmek

Her zaman kısmet olarak yorumlanır. Rüyada canlı balık görmek, aşkta, ticarette, Aile hayatında, kazancında ve işte şansının açıldığına yorumlanır.