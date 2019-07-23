Rüyada kavga etmek ne demektir? Rüyada kavga etmenin anlamları..

Rüyada kavga ettiğini gören kişiler için kiminle, ne zaman ve nasıl kavga ettiğinin ayrıntıları önemlidir. Bu durum her zaman olumsuz olarak görülmemelidir. Rüyanın ayrıntılarına göre olumlu ya da olumsuz olarak yorumlanabilir. Peki rüyada kavga etmek ne demektir? Rüyada kavga ettiğini görmek ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar

RÜYADA KAVGA ETMEK NE DEMEKTİR?

Kavga etmek hem normal yaşantımızda hem de rüyamızda rahatsız eden, huzursuzluk veren bir durumdur. Rüyada kavga etmek için yapılan tabirlerin tek bir sonucu yoktur. Bu rüya, kavga ettiğinizi gördüğünüz kişiyle normal hayatınızda da bir münakaşaya yaşadığınız ya da yaşayacağınız anlamına gelebilir. Mesela rüyada kendinizde kavga ediyorsanız siz birisine yardım edeceksiniz demektir. Fakat başkasının kavga ettiğini görüyorsanız gördüğünüz kişi size yardım edecektir demektir. Rüyada bıçak, silah gibi bazı aletlerle kavga etmek, görülen alete göre farklı yorumlanır. Diğer yandan tanıdığınız ve tanımadığınız biriyle kavga ettiğini görmeniz farklı olaylara delalet eder.

Rüyada birini tartaklamak, saçını çekmek, tekme ya da tokat atmak, sopayla dövmek o kişiye destek vermek anlamına gelir, aynı şartlar altında rüyada bir kişiden dayak yemek o kişiden destek ve yardım almak anlamına gelir. Rüyada bir toplumun ayağa kalkıp isyan etmesi ya da kavgaya tutuşması orada baş gösterecek olan ve tüm toplumu alakadar eden sıkıntılara ve zorluklara işaret eder. Rüyada biriyle kavga ettiğini görmek fikir çatışmalarına, alınan kararlarda muhalefete, görüşlerde sorunlar yaşamaya delalet eder. Rüyada kavga etmenin bir başka tabiri de birine karşı kin ve nefret beslemeye ya da nifak tohumları ekmeye işaret eder.

RÜYADA AKRABAYLA KAVGA ETMEK

Rüyada akrabayla kavga etmek, yakın gelecekte sosyal yaşantınızın şiddetli bir sürece gireceğine delalet eder. Rüyada akrabayla kavga etmek tabiri doğrultusunda sosyal yaşantınızdaki iniş ve çıkışların yükseleceğini dolayısıyla hararetli bir sürecin başlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Rüyada akrabayla kavga etmek tabirince aile yaşantınızdaki sorunların günden güne büyüyeceği de söylenebilir. Rüyada akrabayla kavga etmek aynı şekilde duygularınızı size yakın olan insanlara kırıcı ve kaba bir şekilde aktaracağınıza da işaret eder.

RÜYADA TANIDIK BİRİYLE KAVGA ETMEK

Çok zor dönemlerden geçen bir akrabayla bir araya gelineceğine, sorun yaşadığı durumla ilgili olarak yapmak istediği şeylerden ötürü aile bireylerinden destek alınacağına ve eğitim konusunda yeni kapılar açılacağına yorulur. Yabancı biriyle kavga etmek, hayırlı bir kısmetle dünyaevine girileceğine, kardeşler arasındaki sorunların çözüme kavuşacağına, güzel huylu bir kişi ile büyük bir ortaklık kurulacağına ve ferahlığa çıkılacağına yorumlanır.

Rüyada Eşiyle Kavga Etmek

Rüyada eşiyle kavga etmek mutlu bir haber almaya ve yaşam boyu şanslı olmaya delalet olur. Güvenilir bir aşk hayatına ve verilmiş sözlerin tutulacağına işaret eder. Sıkıntıdan uzak bir hayata sahip olunacağına yorulduğu gibi, rüyayı gören kimsenin sosyal yaşam içinde de parlak bir geleceğe sahip olacağına yorumlanır. Bazı durumlarda eş ile kavga etmek maddi açıdan sıkıntıya düşmeye de delalet olduğu gibi, aile içinde çıkacak bir huzursuzluğun ve tartışmalı bir durumun işaretçisi de olabilir.

Rüyada Arkadaşınla Kavga Etmek

Rüyada arkadaşınla kavga etmek, genellikle aşk ilişkisine, yakın zamanda bir gönül macerası yaşayacağına, hoşsohbet bir adamla konuşmaya, uzun süredir beklenen bir mutluluğa ermeye, hayırlı havadislere, gerçek hayatta insanlarla iyi geçinmeye, güzel bir topluluk içinde bulunmaya işarettir. Bu rüyayı görenin kısa zamanda çok seveceği ve kendinse güvenebileceği bir dostu olur veya arkadaşları ile güzel vakit geçirir.

Rüyada Kaynana İle Kavga Etmek

Rüyada kaynana ile kavga etmek, iyi geçime işarettir ve evli kimseler için hem kendi aileleriyle, hem de eşlerinin aile ve akrabalarıyla güzel ilişkiler kurulacağını, kişinin herkes tarafından çok sevilen ve değer verilen biri olacağını, bir dediğinin ikiletilmeyeceğini tabir eder. Rüya sahibi kavga esnasında eğer fiziksel şiddete de başvurduğunu görüyorsa bu durumda gerçek hayatında kaynanasına çok yakın olacağına, onun bir sıkıntısını ya da derdini çözeceğine, hasta ise bakacağına veya refakat edeceğine yorumlanır. Evli olmayan kişiler için yaşlı birine karşı yapacakları bir iyiliğin sonucunda manevi olarak iyi hissedeceklerini ve o kimseden de hayır duası alacaklarına yorumlanır. Sözlü kavga etmek ise, kişinin kaynanasından alacağı güzel bir haber anlamına gelir. Aile içindeki sorunların çözüleceğine, küslük söz konusu ise en kısa zamanda barışılacağına da delalettir.

Rüyada Sevgiliyle Kavga Etmek

Rüyada sevgiliyle kavga etmek, rüyayı gören kişinin, uzun yıllardan beri birlikte olduğu, her zaman çok sevdiği ve bundan sonra da çok seveceği ve uğrunda birçok zorluğa katlandığı sevgilisi ile çok sevinçli ve hayırlı bir karar vereceklerine ve en kısa zaman içerisinde gerekli işlemleri tamamlayıp hiç vakit kaybetmeden dünya evine gireceklerine ve çok mutlu olup bu mutluluğu uzun yıllar boyunca yaşayacaklarına delalet eder.

Rüyada Eski Sevgiliyle Kavga Etmek

Rüyada eski sevgiliyle kavga etmek, sevdiği kimse tarafından aldatıldığını öğrenmek veya üçüncü bir kimsenin varlığından şüphelenmek, bu şüphe doğrultusunda hareket edip sevilen kişiyi gözlemek anlamına gelir. Kişinin beklemediği yalanlarla boğuşacağı ve özellikle evliliğinde ya da ilişkisinde pek çok pürüz çıkması yüzünden moralsiz olacağını bildirir. Kendisini çaresiz ve yalnız kalmış hissedecek olan kişinin arkadaşlarıyla da bu durumu paylaşarak akıl alacağına, destek için ailesiyle de konuşacağına alamettir. Uzun süredir eşinden ayrı kalan kimselerin de özlem duyguları nedeni ile aşırı hassas ve sinirleri bozuk şekilde dolaşmalarından dolayı etraflarına verecekleri zarara da alamettir.

Rüyada Anne İle Kavga Etmek

Rüyada anne ile kavga etmek, hayra alamet değildir ve kişinin ailede yaşayacağı büyük sorunlara, kendi hayatında yaptığı yanlışlar nedeniyle ebeveynlerini keder içinde bırakmasına yorumlanır. Anne ve babası hayatayken kıymetini bilmeyen kimselerin, onları kaybettikten sonra büyük pişmanlıklar duyacaklarını bildiren rüya, davranışlara çeki düzen vermenin, anne ve babadan hayır duası almak için uğraşmanın kişi için en hayırlısı olacağına da dikkatleri çeker. Annesiyle kavga edenlerin iş hayatları çalkantılarla dolu olur ve çevresindeki insanlar kişiden menfaat sağlamaya çalışan, ikiyüzlü, yalancı ve hilekar insanlardır. İşlerin ters gitmesine, kısmet kapılarının kapanmasına da alamettir. İslami olarak da bu rüya kişi için hayra yorulmaz ve iyi bir evlat olunmadığını, sevap işlemek yerine, günaha yakın durmaya, bir an evvel af dileyip, Allah'a sığınmak gerektiğine yorumlanır. Kişi gerçekte vefat eden annesini rüyasında görüp kavga ederse, kendisinin evlat olarak görevlerini ihmal ettiğine ve annesini yaşarken üzdüğüne, bu nedenle de işlerinin yolunda gitmediğine tabir edilir.

Rüyada Baba ile Kavga Etmek

Rüyada baba ile kavga etmek, kimseyi dinlemediği için özellikle maddi konularda büyük hatalar yapılmasına, kişinin bütün hayatını etkileyecek ve önemli ölçüde değiştirecek yanlış kararlar alacağına alamettir. Rüyasında babasıyla kavga eden kişiler aile içinde istenmeyen münakaşalar yaparlar ve bencil bir davranış içine girerler. Aşırı hırçın davranıldığına ve bu yüzden sevdiklerinin kişiden uzaklaşmaya başladığına da tabir edilir. İslami açıdan ise kişinin ailesine, özellikle anne ve babasına gereken ehemmiyeti vermediği için sürekli olarak başına sıkıntılar geldiğine, hayır duaları almadığından dolayı da mutsuz bir insan olduğuna delalet eder.