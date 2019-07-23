Rüyada para görmek ne anlama geliyor? Rüyada para görmek ne demektir?

Rüya, ruhun bedenden ayrıldığı zamanda yaşanan olaylar bütünü olarak bilinir. Bunun akabinde en çok gördüğümüz rüyalardan biri de rüyada para görmektir. Vatandaşlar internetten '' Rüyada para görmek ne demektir, para görmek ne anlama gelir?'' sorusuna yanıt arıyor. Farklı anlamlarıyla birlikte tüm yorumlamalara haberimizde yer verdik.

RÜYADA PARA GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada kağıt para görmek; Rüyasında kağıt para gören kişinin parasını kaybedeceğine alamet etmektedir.

Rüyada bozuk para görmek: Yakın bir süreç içerisinde ekonomik anlamda düzelme/iyileşme yaşanacaktır.

Para almak: Rüyasında birinden para aldığını gören bir kimse geçmişte yapıp ettiklerinden ötürü ödül alacağına delalet etmektedir. Aynı zamanda rüyasında para almanın bir diğer tabiri olarak ise zenginlik ve şans elde etmek şeklinde ifade edilmektedir.

Rüyada birine para vermek; Rüyayı gören kimsenin, başka kişilerin herhangi bir açık veya eksiğini kapatarak, imkanları dahilinde yardım edeceğini ve rızkından nasiplendireceğinin göstergesidir. Rüyasında birine para veren kişinin, temiz yürekliliği sonucunda sevindiriye uğrayacağına, dertlerinin ve tasalarının nispeten sona ereceğine delalet etmektedir. Diğer yandan rüyada birine para vermenin de tıpkı para almanın gibi zenginlik ve şansa nail olması şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada para saklamak; Rüyasında para saklayan bir kişi, hayatında başkalarıya paylaşmadığı ve yalnız bir şekilde gerçekleştirilmesi arzu edilen bir iş bulunması şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyasında para saklayan kişiler, yapmak istedikleri o işlere kendisinden başka kimsenin müdahale etmemesi ve kafa karışıklığına yol açmaması açısından, işini nihayete erdireceği en son aşamaya dek bu hedeflerinden hiçbir kişiye söz etmeyecek anlamını taşımaktadır. Öte yandan, rüya sahibinin işlerini gizlilik içerisinde yapması ileri dönemde çok ciddi boyuta geleceğine ve yaşamını olumsuz ölçüde etkileyeceğine işarettir.

Rüyada para kaybetmek ve bulmak; Rüyayı gören kişinin başarı elde edemeyip ikinci kere yapma yürekliliğini kendisinde bulamadığı o işi tekrardan gerçekleştirme kararı alacağına ve verdiği bu kararın olumlu bir şekilde sonuçlanarak rüya sahibine şans ve hayır kapılarına açacağına delalet etmektedir. Rüyasında para kaybeden ve bulan bir kimse, mağlup olduğu herhangi bir hususta tekrardan güç ve sermaye elde edip hem bu kez galip gelmek için büyük bir umut besleyecek hem de yeniden yenilgiye uğrama ihtimali karşısında yiğitçe ve mertçe bir tavır ortaya koyacaktır. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada para kaybetmek, bu kişilerin geçici bir zaman boyunca iç sıkıntısı yaşamasına yorulmaktadır.

Rüyada borç para istemek; Bu kimselerin en güç duruma düştüğü zamanlarda aşırı gururlu bir yapıda olmasına karşın, bu gururu hiçe sayarak ilerlemek durumunda kalmasına ve içerisinde bulunduğu bu tablodan ötürü utanç duygusunu hissedeceğine alamet etmektedir.

Bankaya para yatırmak; Rüyasında bankaya para yatıran bir kimsenin, sevinç yaşamasına, refaha kavuşmasına ve yaptığı işlerde başarıya ulaşmasına delalet etmektedir. Diğer taraftan ise rüyada bankada çokça (bol miktarda) para görmek üzere; bu kişilerin zenginliğe kavuşması şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada bankadan para çekmek; Rüya sahibinin başarısız olması yönünde tabiri bulunmaktadır.

Rüyada para yırtmak; Rüyasında para yırttığını gören kimseler hali hazırda yürüttüğü işleri noktalama kararı almasına alamet etmektedir. Sonlandırılacak işler ise ağırlıklı olarak saklı bir biçimde yapılan ve bu kişilerin vicdanına ağır gelen işlerden ibaret olmaktadır.

Rüyada gümüş para görmek; Rüya sahibinin mutlu olup yüzünün güleceğine ve müjdeli haber almaya delalettir.

Rüyada para saymak; Rüyasında para saydığını gören kişiler, beklemediği bir biçimde isteklerini gerçekleştireceğini ve hedeflerini başaracağının göstergesidir.

Rüyada bakır para görmek; Bu kişilere uğur getirecek ve son derece güzel gelecek bir iş olarak tabir edilmektedir.

Madeni para; Rüyasında madeni paralarını harcadığını gören rüya sahibinin hiç beklemediği bir kapıdan kazanç elde edeceğine işaret etmektedir. Bazı tabircilere göre ise rüyasında madeni para aldığını gören bir kimse, belirli miktarda para kaybedeceği yönünde yorumlanmaktadır.

Rüyada altın para görmek; Dedikodu, kıskançlık ve sıkıcı söze delalet etmektedir.

Rüyada bakır para görmek; Rüyasında yaşadığı evden bakır paraları alıp sokağa attığını gören bir kimse, gam ve kederden uzaklaşması şeklinde tabir edilmektedir.