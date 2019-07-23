Sultangazi’de asansör faciası

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Sultangazı'de asansörde sıkışan Ayhan Yaşa (67) hayatını kaybetti. Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezindeki tekstil firmasında çalışan 67 yaşındaki Ayhan Yaşar, aşağıya inmek için yük asansörüne binmek istedi. Yaşar, kapının açılıp bineceği sırada asansör aniden hareket etti. Asansörün aşağı doğru boşalmasından dolayı Ayhan Yaşar, asansörde sıkıştı. Yaşlı adamın çığlıklarını duyan mesai arkadaşları, hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yaşar'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Yaşar yolda hayatını kaybetti.