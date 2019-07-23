Suya düşen topu almak istediler: 2 çocuk kayıp

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Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent mahallesinde boş arazide futbol oynayan çocukların topu DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çocuklardan biri topu almak için suya girince boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları da onu kurtarmak isterken girdikleri suda akıntıya kapıldı. Çocukların yardım çığlıklarına mahalle sakinleri koştu. Vatandaşlar 6 çocuktan 4'ünü kurtararak kanaldan çıkarırken, ikisi ise akıntıya kapılarak kayboldu. CANKUR ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar arama kurtarma çalışması başlattı.