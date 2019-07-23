Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Suya düşen topu almak istediler: 2 çocuk kayıp

Suya düşen topu almak istediler: 2 çocuk kayıp

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019
Suya düşen topu almak istediler: 2 çocuk kayıp
Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent mahallesinde boş arazide futbol oynayan çocukların topu DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çocuklardan biri topu almak için suya girince boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları da onu kurtarmak isterken girdikleri suda akıntıya kapıldı. Çocukların yardım çığlıklarına mahalle sakinleri koştu. Vatandaşlar 6 çocuktan 4'ünü kurtararak kanaldan çıkarırken, ikisi ise akıntıya kapılarak kayboldu. CANKUR ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar arama kurtarma çalışması başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suya düşen topu almak istediler: 2 çocuk kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN