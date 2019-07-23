Tarihi Rami Kışlası ayağa kalktı

BUGÜN NELER OLDU

Sultan III. Mustafa döneminde yapılan ve 1960'lı yıllarda ordunun terk ettiği Eyüpsultan'daki Rami Kışlası'nda restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tarihi yapının Rami Kışlası Caddesi'ne bakan kısmında kaba inşaatın bittiği görülüyor. İç kısımlarda işçiler çatı iskeleti oluştururken, daha sonra izolasyon kaplamaları yapılıyor. Bir yandan da duvarlar tuğlalar ile örülüyor. 250 yıllık kışlanın restorasyonu tamamlandığında 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak. 'Rami Kitap ve Kültür Vadisi' adını taşıyacak mekanın ilk safhada 7 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Kışla ayrıca banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana da ev sahipliği yapacak.