Vadi İstanbul'a nasıl gidilir? Vadi İstanbul nerede?

İçerisinde 270den fazla markaya ev sahipliği yapan, modern tasarımını orman manzarası ile birleştiren Vadi İstanbul, İstanbulluların özellikle hafta sonlarında yoğun olarak ilgi gösterdiği yerler arasında yer alıyor. 11 bin araçlık otoparkının yanı sıra, trafiğe girmek istemeyen ziyaretçileri için de pek çok toplu taşıma alternatifi sunuyor. Bu alternatifler şu şekilde sıralanıyor ;

METROBUS VE METRO ILE ULAŞIM

Zincirlikuyu metrobüs hattından Gayrettepe- Hacıosman metro hattına geçiş yapın. Sanayi mahallesi durağına gelindiğinde Seyrantepe/TT Arena metrosuna aktarma yapın. Seyrantepe'de indikten sonra HAVARAY ile doğrudan Vadi İstanbul'un içine geçiş yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Hacıosman metro hattına giden metro hatlarında da aynı güzergah izlenebilmektedir.

IETT ILE ULAŞIM

Aşağıdaki hatlar Vadi İstanbul'a IETT ulaşımı sağlamaktadır ;

47L Binevler – Hacıosman metro

41Y Ayazağa- Kağıthane- Yenikapı

48L Göktürk – 4. Levent metro

41 SM Ayazağa Garajı – 4.levent metro

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