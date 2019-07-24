25’inde ayağa kalktı önce öğrendi sonra öğretti

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da iki aylıkken raşitizm (Genetik Vitamin D Metabolizması Bozukluğu) teşhisi konulan, 10 yaşından sonra yürüyemez hale gelen Fikret Ünaldı, bir dizi ameliyatın ardından 25 yaşında yeniden ayağa kalktı ve hayata yeniden başladı. İlk, orta ve lise eğitimi tamamlayan, bu süreçte evlenen bir çocuk annesi Ünaldı, Kayapınar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde el sanatları alanında usta öğreticilik yapıyor, azmiyle örnek oluyor. Ünaldı, "Açıktan eğitimimi tamamladım. 2003'te tanıştığım Necla Hattapoğlu beni kurduğu vakfa davet etti. Vakıfta el sanatlarıyla ilgili kendimi geliştirdim. Yeni hayatımda ayaklarımın üzerinde durmayı başardım. Şimdi üniversite okuyorum. Halk Eğitim Merkezi'ne, el sanatları eğitimi vermek için başvuru yaptım. İlk görev yerim Sur'a bağlı Tanoğlu köyü oldu. Dicle Üniversitesi'nde bir yıl ders verdim. Geçen yıl da ADEM'de (Aile Destek Merkezi) çalışmaya başladım" dedi.