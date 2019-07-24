7 yaşındaki kıza üst kat komşusundan iğrenç taciz! PKK ve KCK’dan suç kaydı çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç bir cinsel istismar olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz 7 yaşında olan küçük kız çocuğu üst kat komşuları tarafından cinsel istismara uğradı. Bir yıl içerisinde defalarda kez meydana gelen bu olay mağdurun babasının yaptığı bir şaka sonrası ortaya çıktı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen tahkikat evrakında olay şöyle anlatıldı: 4 Temmuz günü akşam saatlerinde mağdurun babası ve erkek kardeşi kuaförden döndü. Baba şaka amaçlı olarak bir cümle kullandı. Bunun üzerine mağdur küçük kız ailesine 'Ercan abi benim özel bölgeme dokundu' dedi. Ne zaman bu olayın olduğu sorulduğunda ise kış aylarında olduğunu ve bu hareketin birkaç defa Ercan G.'nin evinde olduğunu anlattı.

KÜÇÜK KIZ ANLATTI

Mağdurun anne ve babası olay ardından hemen polise başvurdu. Küçük kız alınan ifadesinde, Ercan G.'nin komşuları olduğunu, kendisine 5-6 kez dokunduğunu ifade etti.

Üst kat komşuları Ercan G.'den davacı ve şikayetçi olan ailenin ihbarı ardından harekete geçildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler Ercan G.'yi ikametine yakın bir adreste gözaltına aldı.

'SİLAHLI YAĞMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda, 'Silahlı Yağma' suçundan aranmasının olduğu, PKK ve KCK'da suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. 'Silahlı yağma' suçundan tutuklanan şüpheliye yönelik 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.