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Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019
Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü
İstanbul Sultangazi'de bir çocuk annesi Gülen Pamukçu ayrılmak istediği nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra Ankara'ya doğru kaçtığı tespit edilen Ali Ulupınar (32) Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gülen Pamukçu'nun 2018 yılında nişanlısından tehdit aldığı için polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Ali Ulupınar'ın 3 adet kasten yaralama ve tehditten kaydının olduğu belirtildi. Polisi şüpheliye götüren ise Pamukçu'nun öldürülürken, "Dur Ali yapma, beni kurtarın" çığlığı oldu. Şüpheli ilk ifadesinde, "Beni aldatıyordu, o yüzden cinayeti işledim" dedi.
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Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü
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