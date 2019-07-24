Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü

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İstanbul Sultangazi'de bir çocuk annesi Gülen Pamukçu ayrılmak istediği nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra Ankara'ya doğru kaçtığı tespit edilen Ali Ulupınar (32) Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gülen Pamukçu'nun 2018 yılında nişanlısından tehdit aldığı için polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Ali Ulupınar'ın 3 adet kasten yaralama ve tehditten kaydının olduğu belirtildi. Polisi şüpheliye götüren ise Pamukçu'nun öldürülürken, "Dur Ali yapma, beni kurtarın" çığlığı oldu. Şüpheli ilk ifadesinde, "Beni aldatıyordu, o yüzden cinayeti işledim" dedi.