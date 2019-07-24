Bir babanın ailesine vedası

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra kaybolan ve cansız bedenleri bulunan anne Nilgün (39) ile 9 yaşındaki kızı Funda ve 7 yaşındaki kızı Sanem Kaplan'ın cenazeleri, Düzce merkezdeki Aziziye Mezarlığı'na getirildi. Baba Erkan Kaplan'ın defin işlemi öncesi vefat eden eşi ve çocuklarına son kez sarılması, duygusal anlar yaşattı. Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da baba Kaplan'ı teselli etti. Burada İl Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından anne ve kızları, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.







Ekiplerin, kayıp olan Kağan Töngel (3) ve İlayda Sinem Kaplan'ı (7) bulmak için bölgedeki çalışmaları sürüyor. Bölgede, Jandarma Arama- Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile 112 Acil Servis istasyon ekipleri de bölgede görev alıyor.



DERE YATAĞINDAKİ EVLER BOŞALTILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum selin vurduğu Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde incelemelerde bulundu. 475 binanın selden etkilendiğini belirterek, "Dere güzergahı üzerindeki tüm binaları boşaltacağız. Vatandaşları gıda ve taşınma yardımı vermek suretiyle bir yerde misafir edeceğiz. Onlara yeni, sağlam güvenli konutları verdikten sonra da taşıyacağız" dedi.

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